Иран анонсировал скорое подписание договора о сотрудничестве с Россией

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Москва и Тегеран близки к подписанию долгосрочного договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Выступая на мероприятии в Институте востоковедения РАН, иранский посол сказал, что страны подпишут документ «не в столь отдаленном времени», передает «РИА Новости».

29 августа Россия и Иран по линии министерств иностранных дел обменялись проектами готовящегося к подписанию договора. Президент Ирана Эбрахим Раиси, комментируя тогда договор, сказал, что «на повестке остается развитие транспортного коридора Север—Юг».

В ноябре 2021 года господин Раиси заявил президенту России Владимиру Путину о готовности Тегерана заключить долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве предположительно на 20 лет. Сейчас между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Он был подписан в Москве в 2001 году. Договор заключался на десять лет и продлевается автоматически каждые пять лет.

Мария Федотова