Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иран анонсировал скорое подписание договора о сотрудничестве с Россией

Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Москва и Тегеран близки к подписанию долгосрочного договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Выступая на мероприятии в Институте востоковедения РАН, иранский посол сказал, что страны подпишут документ «не в столь отдаленном времени», передает «РИА Новости».

29 августа Россия и Иран по линии министерств иностранных дел обменялись проектами готовящегося к подписанию договора. Президент Ирана Эбрахим Раиси, комментируя тогда договор, сказал, что «на повестке остается развитие транспортного коридора Север—Юг».

В ноябре 2021 года господин Раиси заявил президенту России Владимиру Путину о готовности Тегерана заключить долгосрочное соглашение о всестороннем сотрудничестве предположительно на 20 лет. Сейчас между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества. Он был подписан в Москве в 2001 году. Договор заключался на десять лет и продлевается автоматически каждые пять лет.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...