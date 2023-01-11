В России создадут центр для разработки национального стандарта халяль

В России на базе Роскачества создадут национальный Центр компетенций в области халяльной продукции. В его компетенцию, в частности, будет входить разработка национальных стандартов халяль, стандартизацию, сертификацию и мониторинг качества халяльной продукции, а также продвижение российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

По словам главы Роскачества Максима Протасова, в 2021 году РФ поставила в страны Персидского залива халяльной продукции на рекордные $180 млн, а крупнейшими импортерами были Саудовская Аравия и ОАЭ. «К 2024 году экспорт российского халяля в арабские страны должен достичь $400 млн, а к 2030-му — $700 млн. Деятельность нового национального Центра компетенций безусловно сформирует доверие к халяльной продукции отечественных и международных потребителей»,— подчеркнул господин Протасов (цитата по пресс-релизу).

Согласно данным «Росконгресса», ежегодный мировой оборот продукции халяль превысил $2 трлн. В фонде ожидают, что к 2025 году доля продуктов халяль будет составлять не менее 20% от всей произведенной в мире продукции. Как отметил руководитель Роскачества, России за последние три года удалось в два раза нарастить экспорт халяльной продукции. В 2021 году только в страны Персидского залива было поставлено такой продукции на рекордные $180 млн.

Эрдни Кагалтынов