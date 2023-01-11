«Тинькофф» разблокирует переведенные на неторговые счета ценные бумаги

Брокер «Тинькофф инвестиции» сообщил, что до конца недели разблокирует ценные бумаги, которые ранее перевели на неторговые счета по согласованию с Национальным расчетным депозитарием (НРД). Речь идет о депозитарных расписках квазизарубежных холдингов «Яндекс», TCS Group, VK, «Русагро», «Эталон», «Мать и дитя», Globaltrans и «О`кей», которые хранятся на счетах НРД в Clearstream.

30 декабря эти бумаги зарегистрированных за рубежом российских холдингов, которые торгуются на Мосбирже, были переведены в неторговый раздел и заморожены. Брокер сообщал, что это было необходимо в рамках генеральной лицензии Минфина Люксембурга, которую НРД получил 20 декабря. Предполагалось, что впоследствии бумаги переведут в свободные от санкций депозитарии. Этот процесс должен был осуществиться до 7 января.

«С учетом отсутствия реакции Clearstream на наши поручения мы приняли решение вновь перевести ценные бумаги клиентов на торговые счета. Это вернет инвесторам ликвидность, а также позволит закрыть индивидуальные инвестиционные счета»,— говорится в Telegram-канале «Тинькофф инвестиции».

После введения санкций Евросоюза в отношении НРД депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с ним. По данным Банка России, оказались заморожены около 6 трлн руб. 20 декабря Минфин Люксембурга дал разрешение на разблокировку активов, которые зависли в международном депозитарии Clearstream до 3 июня (до введения санкций ЕС). Регулятор разрешил перевести активы несанкционных инвесторов из НРД в другие места до 7 января.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Активы готовятся к разморозке».

Лусине Баласян