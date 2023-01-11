Федор Овчинников объявил о решении покинуть пост гендиректора Dodo Brands в конце года

Основатель Dodo Brands Федор Овчинников сообщил о решении покинуть должность генерального директора компании в конце 2023 года. По словам господина Овчинникова, такое решение он принял, поскольку считает, что компаниям необходимо отделяться «от родителей-основателей», чтобы продолжать развиваться.

Компания Dodo Brands развивает несколько брендов: сеть ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» и «Донер 42», а также кофейни «Дринкит». С 2021 года в Dodo Brands вошла еще одна организация — технологическая компания Dodo Engineering.

«Компании, как люди, должны становиться независимыми от родителей-основателей, именно тогда у них есть шанс продолжить жить дальше и продолжать начатое дело. И я, как и любящий родитель, очень хочу, чтобы компания, как ребенок, стала самостоятельным человеком»,— написал он в своем Telegram-канале.

По словам господина Овчинникова, о решении передать пост гендиректора другому человеку он объявил коллегам в конце декабря 2022 года. При этом предприниматель отметил, что останется акционером и членом совета директоров Dodo Brands. Кто станет новым гендиректором сети, господин Овчинников не уточнил.

Кроме того, Федор Овчинников сообщил, что планирует написать книгу, которая в большей степени будет обращена к коллегам по Dodo Brands и будет содержать «инсайты, подкрепленные историями компании». Она будет состоять из постов в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Объем глав, поясняет бизнесмен, будет не больше 2200 символов, именно такой лимит знаков установлен в социальной сети. Книга будет опубликована в бумажном виде.

Федор Овчинников открыл первую пиццерию «Додо Пицца» в родном Сыктывкаре в 2011 году. В настоящее время насчитывает 896 ресторанов в 16 странах, отмечается на сайте компании. В России «Додо Пицца» является крупнейшей сетью пиццерий. В прошлом году Dodo Brands вышла на рынок ОАЭ, купив пиццерию в Дубае. В планах компании за 2023 год открыть рестораны еще в четырех новых странах — Азербайджане, Сербии, на Кипре и в Армении.

Милена Костерева