Суд приговорил ефрейтора из Башкирии к пяти годам колонии за неявку на службу

Уфимский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова из Чишминского района за неявку на службу в период частичной мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда.

Как установил суд, Марсель Кандаров, проходя военную службу по контракту и не желая участвовать в СВО, в мае прошлого года не явился к месту службы. Его нашли сотрудники правоохранительных органов в Чишминском районе в сентябре.

Вину обвиняемый признал.

Венера Хисамова

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