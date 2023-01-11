«Золотой глобус» пришел в себя

Стивен Спилберг получил «Золотой глобус» за лучшую драму. Награда досталась его картине «Фабельманы». Частично автобиографический фильм основан на воспоминаниях режиссера о детстве, которое он провел в Аризоне и Калифорнии. В прошлом году американская киноиндустрия бойкотировала церемонию. Она прошла без ведущих и звезд, а телеканал NBC отказался транслировать шоу. Организаторов премии обвинили в коррумпированности. Также у Голливуда были претензии к недостаточному расовому разнообразию среди номинантов и жюри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Уже год спустя вручение наград прошло, как и прежде, с красной дорожкой, ТВ-трансляцией и речами победителей. Подробнее о тех, кто получил «глобусы», — в справке “Ъ FM”:

Главные триумфаторы премии в этом году — фильмы «Фабельманы» и «Банши Инишерина». Кроме главного «глобуса» за лучшую драму Стивен Спилберг получил награду за режиссуру. А фильм Мартина Макдоны жюри назвало лучшей комедией. Картину от режиссера «Залечь на дно в Брюгге» также отметили призом за сценарий. «Банши Инишерина» принесла награду за лучшую комедийную роль Колину Фаррелу. Лучшей актрисой в комедии или мюзикле стала Мишель Йео, которая снялась в прошлогоднем хите независимого кино «Все везде и сразу». Первая громкая роль Остина Батлера в музыкальном байопике «Элвис» принесла ему победу в актерской номинации в драме. Лучшей актрисой назвали Кейт Бланшетт за ее работу в фильме «Тар» о женщине-дирижере. За эту роль ей досталась награда Венецианского кинофестиваля. А вот на вручение «Глобуса» Бланшетт не пришла. Организаторы премии традиционно отмечают и лучшие работы на телевидении, в отличие, например, от «Оскара». Награду в драматической номинации получил приквел «Игры престолов» — «Дом дракона». Лучшей комедией стал ситком «Начальная школа Эбботт», а лучшим мини-сериалом назвали «Белый лотос».

Впервые в истории «Золотой глобус» получила актриса за фильм из киновселенной Marvel. Награда досталась Анджеле Бассетт за роль в «Черной пантере». Всего на «Золотом глобусе» 16 актерских номинаций. В этом году в шести из них победили азиаты и темнокожие актеры. Кинообозреватель “Ъ” Юлия Шагельман считает так называемое возвращение кинопремии логичным, ведь ее организаторы учли критику и провели масштабные реформы:

«Что касается церемонии вручения "Золотого глобуса", ее можно считать доказательством того, что "культуры отмены" по большому счету не существует, и всякие ужасы, которые о ней любят писать в СМИ, особенно в русскоязычных, часто преувеличены. Ассоциация иностранной прессы сделала то, что обещала. Она провела какие-то реформы, в ее состав приняли много новых участников, представителей разных рас.

Кроме того, приняты документы, согласно которым никакие подарки, поездки за счет киностудий не допускаются, поэтому в этом году мы наблюдаем прекрасное возвращение "Золотого глобуса" во всем его блеске. Церемония еще раз подтвердила, что самой индустрии эти премии нужны. То ли потому, что приятно, когда результаты твоей работы признают и отмечают публично.

То ли потому, что внутри кинобизнеса эти награды имеют значение — если ты получил премию, значит, на тебя обращают больше внимания продюсеры, тебе присылают лучшие сценарии, если ты актер. Влияет ли это на выбор зрителей? Скорее нет. Сейчас нет четкой иерархии вкусов, к примеру, если у фильма есть "Оскар", то его обязательно надо посмотреть. С другой стороны, если это лента, которая важна для кино этого года, то у нее как минимум будет номинация».

Через две недели в Лос-Анджелесе объявят номинантов на «Оскар». А вручение премии Американской киноакадемии состоится 12 марта.

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