Эфир под расчет

Как показало исследование Bitbanker и Cupli Surveys, россияне в этом году вкладывают в криптовалюту небольшие средства, предпочитая известные биткойн и эфир. Зачастую их используют не только как средства накопления и инвестиций, но и для расчетов — на фоне высоких тарифов на трансграничные переводы российских банков и блокировки операций с российскими картами за рубежом. Способствует популярности криптовалют и анонимность операций с ними. Однако, уточняют эксперты, в целом рынок все еще находится «в самом зарождении».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно выпущенному в середине декабря опросу Bitbanker (российского сервиса по покупке и продаже криптовалюты) и Cupli Surveys, 78% российских криптовалютчиков считают самой надежной цифровой валютой биткойн. Приблизительно в равной степени они оценивают надежность Tether (USDT, 36%, привязан к доллару) и Etherium (35%). В опросе приняло участие более 1,5 тыс. человек старше 18 лет по всей России. В целом это совпадает с предпочтением инвесторов во всем мире. По данным Coinmarketcap, эти криптовалюты входят в тройку по капитализации в мире — биткойн (около 40%), эфир (около 18%), Tether (8%).

Выбор биткойна очевиден, полагают участники рынка,— это старейшая и сама крупная по капитализации валюта. Еще в 2020 году на нее приходилось 60–70% капитализации рынка, ее принимают к оплате многие организации, ее покупали институциональные инвесторы. По мнению основателя и СЕО Letit Рустама Буркеева, Ethereum открывает хорошие возможности для заработка на инвестициях в долгосрочной перспективе. Стейблкойн Tether помогает обходить валютные ограничения, с которыми столкнулись россияне в 2022 году, отмечает эксперт. В том числе с его помощью «удобно переводить активы за границу».

Самый популярный способ использования криптовалюты — это хранение средств (отметили 48% опрошенных). Вместе с тем значительная часть владельцев имеют небольшие вложения. Так, менее 100 тыс. руб. имели 56% опрошенных, еще почти треть (32%) респондентов хранили в криптовалюте около 500 тыс. руб. Сбережения до 1 млн руб. имели лишь 10%, и только 2% обладали суммой в криптовалюте свыше 1 млн руб. Как поясняет сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов, большинство людей не хотят никакого особого контроля за своими деньгами, потому что это неизбежно ведет к росту ответственности за свой капитал. «В банках есть страховая сумма, которая с лихвой сейчас покрывает среднестатистический депозит в случае отзыва лицензии у банка»,— отмечает он.

При этом значительное число опрошенных (45%) собираются зарабатывать на криптовалютах. Вместе с тем криптовалюты — это высоковолатильный инструмент, подчеркивают участники рынка. С начала 2022 года котировки двух ведущих криптовалют упали более чем в два раза. При этом, говорит Рустам Буркеев, давление регуляторов и риски краха крупных криптопроектов заставляют многих участников рынка усомниться в потенциале дальнейшего роста BTC. Как уточняет Роман Некрасов, сейчас крипторынок находится «в "медвежьем" цикле, получить быструю доходность в таких условиях могут только профессионалы, умеющие делать правильные инвестиции, собирать инвестпортфель, трейдить, шортить и так далее».

Поэтому довольно часто криптовалюты используют для перевода денег на свои счета (35%) и на счета других людей (27%). Как следует из опроса, наиболее часто встречающейся причиной перевода средств на счета других людей, проживающих за границей, является то, что там заблокированы российские карты (73%). Другие причины — оплата товаров и услуг (50%) и полная анонимность (41%). Главные популяризаторы криптовалюты сегодня — регуляторы с их неэффективным управлением финансовым рынком и ограничениями, считает господин Буркеев. Доллар и евро оказались валютами недружественных стран, в результате россияне столкнулись с огромными банковскими комиссиями за их хранение и переводы за рубеж. «Как итог, многие обратили внимание на USDT»,— отмечает Рустам Буркеев.

Рынок криптовалют находится пока в самом зарождении. «Многие не знают, как пользоваться криптой, как ее купить, для чего она нужна»,— говорит основатель MarsDAO Владислав Утушкин. Кроме того, добавляет господин Буркеев, роль играет отсутствие в РФ полноценной правовой базы для криптовалют: многие граждане боятся рискнуть вложить больше денег в неурегулированный актив.

Ксения Куликова