2022 год для российской свеклосахарной отрасли был не самым легким. Введение санкций повлияло на все отечественные сельхозкомпании; в марте стали звучать заявления о «нехватке» сахара на полках магазинов; резко сократился экспорт сахара. Заместитель гендиректора ГК «Продимекс» (крупнейший производитель сахара в России) Вадим Ерыженский рассказал, как в компании оценивают итоги года и каких тенденций ждут в 2023-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

— Насколько успешным был этот год для предприятий группы компаний «Продимекс»?

—Год был в целом неплохим. Мощный потенциал группы компаний — российского лидера свеклосахарной отрасли — конечно, был серьезно испытан на прочность целым рядом обстоятельств (как природного характера, так и общей ситуацией). Тем не менее, наши предприятия продемонстрировали рост по основным показателям эффективности работы, хоть и меньший, чем могли бы. Валовый сбор базовых культур превышает прошлогодние показатели почти во всех регионах нашего присутствия. Общая выработка сахара заводами ожидается не менее чем в 1,2 млн тонн при плановых 1 млн.

— В начале 2022 года звучали заявления о «дефиците» сахара на полках, сопровождавшиеся активностью Федеральной антимонопольной службы. Как можно оценить эти заявления?

— Дефицита как такового в стране не было. Шум поднимался мелкими оптовыми и розничными компаниями: они надеялись получить сахар по цене, согласованной правительством для федеральных розничных сетей. Сахар на полке был всегда, а цена его находилась в приемлемом для государства диапазоне. При этом ФАС выполняла свою работу, применяя все доступные ей инструменты для недопущения спекуляций на розничном рынке. Ну и нас, конечно, попутно не забывали.

— В 2022 году два завода «Продимекса» перерабатывали сахар-сырец, закупленный в рамках правительственной квоты в Бразилии. Насколько необходимой считаете практику импорта сырца?

— Квота на ввоз сырца — это одна из мер защиты внутреннего рынка от дефицита на случай нехватки собственного сырья. У Минсельхоза были опасения, которые, к счастью, не оправдались: квота так и не была полностью выбрана. Особого влияния на ситуацию с обеспеченностью населения сахаром эта мера не имела, но всем с ней жилось спокойнее. При нормальном состоянии свекловичного производства нужды в ней нет.

— Какие важнейшие тенденции на рынке сахара можете отметить в истекшем году?

— Особых тенденций на рынке не было, кроме разве что резкого сокращения экспорта сахара. К сожалению, с трудом отвоеванные внешние рынки были нами потеряны.

— Насколько существенным оказалось влияние санкций на «Продимекс»?

— Как и на все отечественные сельскохозяйственные компании — весьма ощутимым.

— Каких изменений на рынке сахара Вы ждете в 2023 году?

— Изменения коснутся прежде всего не рынка, а производства. Продолжат расти затраты на производство высокотехнологичной сельхозпродукции — в связи с дефицитом техники, запчастей, расходников, оборудования и программного обеспечения для заводов. На розничную цену сахара это будет, конечно, влиять, но незначительно, в пределах общей инфляции.

— Планирует ли «Продимекс» реализовать крупные проекты в 2023 году?

— Реализации крупных проектов мы не планируем. Холдинг продолжит поступательное развитие и останется лидером отрасли и основой благополучия для десятков тысяч людей.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.