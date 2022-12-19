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Коммерсантъ FM
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Депутат Исаев: новый законопроект о занятости предусматривает введение понятия «нелегальной занятости»

Законопроект о занятости может быть внесен в Госдуму или в конце 2022 года, или в начале следующего, сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» (ЕР) в нижней палате Андрей Исаев. По его словам, документ будет включать введение понятия «нелегальная занятость» и меры борьбы с ней.

Андрей Исаев

Андрей Исаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Исаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Впервые мы вводим понятие "нелегальной занятости" и меры борьбы с ней. Впервые мы вводим понятие "самозанятых" и "платформенных занятых"»,— заявил господин Исаев на совместном заседании фракции ЕР и президиума генсовета партии. Принять законопроект предполагается в весеннюю сессию (цитата по «РИА Новости»).

Минтруд разрабатывает новую версию закона с начала 2022 года совместно с рабочей группой «Единой России» по совершенствованию законодательства в сфере содействия занятости населения. Главой профильной рабочей группы партии является Андрей Исаев. Глава «Единой России» Дмитрий Медведев ранее заявил, что необходимо подготовить новую редакцию закона «О занятости населения в РФ» к весенней сессии 2023 года.

По словам господина Исаева, главным пунктом в документе станет профилактика безработицы, а не только помощь тем, кто уже потерял рабочее место. При этом правовое положение самозанятых на рынке труда, вызвавшее в ходе подготовки новой версии закона больше всего разногласий, депутаты предложили урегулировать позднее отдельными нормативными актами.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Труд подождет до весны».

Мария Федотова

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