В Сочи снизили заболеваемость ОРВИ за счет своевременной вакцинации

В Сочи заболеваемость ОРВИ и гриппом не превысила сезонных значений благодаря своевременной вакцинации населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Как отметил глава города Алексей Копайгородский, осложнения течения заболевания медики отмечают по большей части у непривитых взрослых.

В Сочи также отметили снижение заболеваемости коронавирусом с сентября 2022 года. Динамику связывают с достаточной иммунной прослойкой. В настоящее время на курорте проходит ревакцинация населения.

«Сейчас, в разгар зимнего сезона, продолжим ревакцинацию от коронавируса, усилим работу по дезинфекции общественного транспорта и мест массового посещения, чтобы сохранить здоровье сочинцев и гостей курорта»,— сообщил Алексей Копайгородский.

Особое внимание на курорте уделяют ревакцинации работников туротрасли, общепита и сотрудников средств размещения.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram