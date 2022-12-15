Преподавателя из Первоуральска обвинили в дискредитации ВС

На преподавателя первоуральского металлургического колледжа Артема Изгагина составили протокол по ст.20.3.3 ч.1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). По этой статье ему грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Дело в отношении Изгагина передали в городской суд Первоуральска (Свердловская область) 13 декабря. В суде «Ъ-Урал» сообщили, что дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее Артем Изгагин публиковал негативные высказывания по поводу проведения СВО на страницах в социальных сетях, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн потребовал уволить его из колледжа. С такой просьбой он обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. «Убежден, что бандеровцу, называющему россиян „скотами“, не место в образовательном учреждении. Чему он может научить детей?»,— писал господин Хинштейн.

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