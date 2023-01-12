Гонка со смертельным сходом

Главный ралли-рейд сезона «Дакар» вошел в завершающую стадию. Гонка, проходящая в Саудовской Аравии, закончится уже 15 января. В наиболее престижном классе — внедорожников — в паре шагов от второй подряд победы находится катарец Нассер аль-Аттия. У мотогонщиков ситуация чрезвычайно запутанная — первого и пятого гонщиков разделяет меньше 15 минут. Наконец, в зачете грузовиков, «осиротевшем» после того, как организаторы «Дакара» запретили участвовать в нем легендарной команде «КАМАЗ-мастер», случилась непредвиденная смена лидера. Связано это было с трагедией — гибелью одного из зрителей, попавшего под грузовик Алеша Лопрайса. Чешский гонщик в итоге посчитал правильным просто сняться с дистанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Став невольным виновником гибели человека, лидер «Дакара» в зачете грузовиков Алеш Лопрайс предпочел сняться с гонки

Фото: FLORENT GOODEN / Florent Gooden / DPPI / AFP Став невольным виновником гибели человека, лидер «Дакара» в зачете грузовиков Алеш Лопрайс предпочел сняться с гонки

Фото: FLORENT GOODEN / Florent Gooden / DPPI / AFP

Алеш Лопрайс гонщик известный, авторитетный. В «Дакаре» он выступает с 2006 года, но выше третьего места ему никогда подниматься не удавалось, а наиболее часто повторяющимся результатом был сход с дистанции — семь раз чеху так и не удавалось добраться до финиша. В этом году на фоне отсутствия на «Дакаре» команды «КАМАЗ-мастер», на счету которой 19 побед в самом престижном ралли-рейде мира (российская «конюшня» была отстранена от гонки из-за позиции, занятой Международной автомобильной федерацией после начала событий на Украине в отношении россиян), у Лопрайса появился реальный шанс все-таки записать в актив титул чемпиона. И вплоть до девятого этапа у чешского пилота дела шли отлично — он лидировал в общем зачете. Однако на девятом этапе чех стал невольным виновником гибели человека. Некий 69-летний итальянец пытался получить красивый кадр и встал так, что попал в мертвую зону обзора. Лопрайс в итоге зацепил итальянца, ничего не заметил и умчался на своем грузовике Praga вперед. «Мы узнали о том, что произошло, уже после финиша,— сообщил Лопрайс.— Судьи показали нам запись, на которой видно, что мы задели фотографировавшего нас, стоя на дюне, мужчину. Он получил травмы. Вскоре ему стало плохо, его отправили в госпиталь, но по пути у него отказало сердце. И это моя вина, ведь я был за рулем». Лопрайс был настолько шокирован случившимся, что предпочел просто сняться с гонки, упустив, возможно, единственный шанс в карьере на победу в «Дакаре». В итоге в лидеры общего зачета вышел голландец Янус ван Кастерен на Iveco. От идущего вторым Мартина ван ден Бринка на такой же машине его отделяют 22 минуты. Не тот отрыв, с которым можно было бы чувствовать себя спокойно. Особенно учитывая, что следующие два этапа будут марафонскими, а их маршрут проложен по Руб-эль-Хали, одной из крупнейших песчаных пустынь в мире, где высота дюн достигает 250 метров.

В наиболее престижном классе — внедорожников — ситуация более определенная. Нассер аль-Аттия (Toyota) весьма близко к своей пятой в карьере и второй подряд победе на «Дакаре». Катарец еще в первой половине рейда обеспечил себе солидный отрыв от ближайшего преследователя (по итогам среды он превышал 1 час и 20 минут) и теперь сконцентрировался на его сохранении. Выигрывать этапы любой ценой ему вовсе не обязательно. Скажем, на десятом этапе аль-Аттия был только четвертым. Первым по итогам дня стал девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лоб (для француза это третий подряд выигранный этап). Это, правда, не позволило ему подняться даже на второе место. Он третий и отстает от бразильца Лукаса Мораеса на 16 минут. Отметим, что последний претендует на то, чтобы считаться открытием этого «Дакара». Бразилец ведь в главном ралли-рейде ранее никогда не участвовал, но показывает более чем солидные результаты.

Зато в классе мотоциклов ситуация предельно запутанная. Лидеры общего зачета тут меняются регулярно, и, похоже, исход битвы за титул останется неопределенным вплоть до последнего этапа. Достаточно сказать, что первого и пятого номеров общего зачета разделяет меньше 15 минут. А в топ-3 гонщики уместились в две минуты с хвостиком. Пока же после десяти этапов лидирует Кевин Бенавидес на KTM. Примечательно, что аргентинец не выиграл ни одного этапа и даже в топ-3 попал только однажды, очевидно сделав ставку на принцип «тише едешь — дальше будешь».

Александр Петров