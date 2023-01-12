Российские форварды понабрали очков

Два знаменитых российских хоккеиста стали главными героями очередного дня регулярного чемпионата НХЛ. Евгений Малкин и Никита Кучеров набрали по четыре очка и сделали по дублю в матчах, в которых их клубы — «Питсбург Пингвинс» и «Тампа-Бей Лайтнинг» — одержали важные с турнирной точки зрения домашние победы над «Ванкувер Кэнакс» и «Колумбус Блю Джекетс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Два гола и две результативные передачи форварда «Питсбурга» Евгения Малкина (№71) помогли его команде взять верх над «Ванкувером»

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters Два гола и две результативные передачи форварда «Питсбурга» Евгения Малкина (№71) помогли его команде взять верх над «Ванкувером»

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

Выбрать первую звезду этого игрового дня экспертам НХЛ не составило особого труда. Слишком эффектным получился трюк, проделанный «Питсбургом» в матче с «Ванкувером», и слишком большим был вклад в него Евгения Малкина, в очередной раз убедившего менеджмент своего клуба в том, что тот поступил правильно, летом заключив с ним, 36-летним ветераном, новый четырехлетний и довольно дорогой, на $24,4 млн, контракт. Ветеран не собирается терять форму и по-прежнему способен на подвиги.

Эта встреча началась просто кошмарно для «Питсбурга». За семь минут он пропустил три гола, и казалось, что ничего хорошего хозяев впереди уже не ждет. Но все изменилось в один миг — благодаря неаккуратности ванкуверцев, заработавших два удаления подряд, и меткости Малкина, реализовавшего вскоре после третьего гола гостей численное преимущество в два игрока. Затем погоня продолжилась. «Питсбург», который только что выглядел обреченным на провал, настиг «Ванкувер» еще в первом периоде. И снова Малкин был в центре внимания — как ассистент Джейсона Цукера.

Во втором периоде тот сполна расплатился с россиянином. Команды играли в формате «четыре на четыре», и, завершая резкий выпад, Цукер выдал отличный пас на замыкавшего дальнюю штангу Малкина. Так «Питсбург» вышел вперед. Еще через некоторое время Евгений Малкин пальнул по воротам «Ванкувера» в большинстве, а Рикард Ракелль сыграл на добивании, увеличив питсбургский отрыв, который «Ванкуверу» удалось лишь сократить, но не сожрать целиком. В итоге «Пистбург» выиграл — 5:4, а его тренер Майкл Салливан после матча с удовольствием объяснял, каким образом его клуб смог все перевернуть в этом матче с ног на голову. Акцент он делал на характере и харизме выдающихся лидеров, имея в виду в первую очередь Малкина.

Если бы не он, то первой звездой дня вполне мог бы оказаться и Никита Кучеров. В матче против «Колумбуса» у него были точно такие же показатели, как и у Евгения Малкина,— два гола и две передачи. Но чуточку снизил ценность персональной статистики Кучерова тот факт, что эта встреча обошлась без лихих сюжетных поворотов. Все в ней было более или менее гладко. «Тампа» явно превосходила «Колумбус» и в итоге добилась победы со счетом 6:3.

Зато эти четыре очка Никиты Кучерова добавили актуальности спорам о том, может или нет он в нынешнем сезоне подраться за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата, которое Кучерову уже однажды, в 2019 году, досталось. Тогда россиянин набрал в первенстве сумасшедшую сумму баллов — 128. Приблизиться к личному рекорду после этого ему мешали пандемия коронавируса и травмы. Но вот сейчас Кучеров, находящийся зимой в замечательной форме (12 очков в последних восьми матчах), похоже, готов его штурмовать.

У Никиты Кучерова 59 очков в 39 сыгранных встречах, то есть темп примерно такой же, как четыре года назад. В бомбардирской гонке он после матча против «Колумбуса» вышел на третье место. Но на самом деле от занимающего второе Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерс» отставания у российского форварда никакого нет. Драйзайтль опережает его на три балла, но «Эдмонтон» и сыграл на три встречи больше, чем «Тампа». Так что отрыв от Кучерова имеет только один хоккеист — одноклубник Леона Драйзайтля Коннор Макдэвид. У него 77 очков.

Другое дело, что поклонников как «Тампы», так и «Питсбурга» персональные достижения российских звезд волнуют, скорее всего, гораздо меньше достижений командных. Причина в том, что турнирное положение обоих клубов достаточно сложное. «Тампа», которая перед тем, как в предыдущем сезоне уступила в финальной серии «Колорадо Эвеланш», дважды подряд взяла Кубок Стэнли, идет третьей в Атлантическом дивизионе, и срыв может выкинуть ее из «кубковой зоны». «Питсбург» же в своем дивизионе Метрополитен и вовсе пятый. И ему допускать потери совсем уж противопоказано.

Алексей Доспехов