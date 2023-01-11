Курский депутат обратится в правоохранительные органы из-за кражи его видео с отдыха в Мексике

Депутат Курской областной думы Максим Васильев извинился за скандальный ролик с новогоднего отпуска в Мексике. В своих соцсетях он заявил, что обратится в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств того, как запись попала в сеть.

«За последние дни мое имя мелькало в различного рода публикациях в самых разных средствах массовой информации — начиная от новостийных агрегаторов и заканчивая телевизионными каналами про кошечек и собачек. Версий много, реакций еще больше. Жаль, что узнать и написать правду никто не торопился»,— написал депутат в соцсетях.

Он также попросил хейтеров перестать желать ему смерти. «Люди совершают ошибки и за эти ошибки отвечают. Но обещать смерть от "кувалды Вагнера" за глупую шутку — это, на мой взгляд, многовато»,— резюмировал депутат.

Напомним, послу публикации видео губернатор Курской области Роман Старовойт потребовал от коллег Максима Васильева оценить его поведение на профильной комиссии, а сенатор Андрей Турчак предложил уйти в отставку.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Прикол не зашел».

Владимир Зоркий