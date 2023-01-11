Курс рубля усилил рост на фоне решения ЦБ вернуться к операциям с иностранной валютой

Курс доллара на Московской бирже снижается на 1,69%, до 68,6 руб./$. Евро подешевел на 1,31%, до 73,9 руб./€. Курс юаня теряет в цене 1,75% и торгуется на уровне 10 руб.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 12:47 вырос на 0,45%, до 2169,21 пункта. Индекс РТС поднимается на 1,77%, до 991,75 пункта.

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Рубль начал укрепляться после новостей о решении Центробанка с 13 января вернуться к операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они будут проходить на Мосбирже в инструменте «китайский юань—рубль». Минфин с 13 января по 6 февраля намерен выставить на продажу иностранную валюту на 54,5 млрд руб.

Лаура Кеффер