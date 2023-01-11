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Европа обводораживает Америку

ЕС опередил США в разработке новых водородных технологий

Международное энергетическое агентство (МЭА) и Европейское патентное управление (EPO) выпустили совместное исследование по новым технологиям, разработкам и патентам в области добычи и использования водорода. Выяснилось, что за последние десять лет Европейский союз (ЕС) и Япония обогнали США по разработке собственных технологий, получив на них соответствующие патенты. Среди европейских стран по числу патентов лидируют Германия, Франция и Нидерланды.

Канцлер Германии Олаф Шольц на водородной станции

Канцлер Германии Олаф Шольц на водородной станции

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц на водородной станции

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

По данным вышедшего вчера совместного доклада МЭА и EPO, ЕС и Япония стали лидерами по числу оформленных патентов на новые разработки в области водородных технологий. С 2011 по 2020 год страны ЕС получили 28% от всех международных комплексных патентов (international patent families — IPF) в этой области. Япония за тот же период оформила 24% от всех IPF по водородным технологиям. На третьем месте с 20% находятся США, и эта страна стала единственной, у которой за изученный период снизилось число оформленных патентов на новые водородные технологии. Также в число лидеров вошли такие страны, как Южная Корея (7% от общего числа международных патентов), Китай (4%), Великобритания (3%) и Канада (2%). Из стран ЕС активнее всего новые водородные технологии разрабатывает Германия — 11% от общемирового числа полученных патентов. На втором месте идет Франция (8%), на третьем — Нидерланды (3%). Все остальные страны ЕС получили в общей сложности 8% IPF.

Наибольшее число от общего количества патентов получили технологии по производству водорода. Впрочем, огромное внимание разработчики уделяют и тому, чтобы во всех сегментах производства, транспортировки и применения водородного топлива в атмосферу не выделялись выбросы или выделялся их минимальный объем: таких патентов получено вдвое больше, чем для более традиционных способов работы с водородом.

Среди отраслей, которые лидируют по разработке новых водородных технологий, оказались автопром и химическая отрасль.

Весьма плодотворно работают также университеты и научно-исследовательские организации: они получили 13% от общего числа патентов.

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В исследовании также говорится, что более половины из $10 млрд венчурных инвестиций в водородные проекты было направлено в стартапы с уже имеющимися патентами. Более 80% инвестиций привлекли стартапы, которые уже получили или находились в стадии получения патентов в таких областях, как электролиз, разработка топливных элементов и низкоэмиссионые способы извлечения водорода.

Евгений Хвостик

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