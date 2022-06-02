Водород уже не тот

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Минэнерго ухудшило прогноз по экспорту водорода из РФ в своем проекте комплексной программы развития водородной энергетики до 2030 года. После начала военных действий на Украине Россия оказалась отрезана от крупнейших мировых покупателей «голубого» и «зеленого» водорода, и рынок сбыта в итоге может сжаться только до Китая. Фактический же экспорт из РФ может снизиться с 2,2 млн до 1,4 млн тонн в год к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Минэнерго подготовило предварительный стресс-сценарий программы развития низкоуглеродной водородной энергетики в РФ до 2030 года. “Ъ” ознакомился с презентацией программы, направленной в компании, финальная версия будет внесена в правительство в июне. Документ ухудшает прогноз по экспорту как «голубого» водорода, который выпускается методом парового риформинга метана с утилизацией CO2, так и «зеленого», который производится из воды методом электролиза при помощи ВИЭ. Европейский и частично азиатский рынки водорода закрыты для РФ после начала военных действий на Украине.

В итоге ориентир по экспортному потенциалу водорода из РФ снижен почти в два раза — с 9,5 млн до 4,5 млн тонн, из перечня основных импортеров исключена Германия, Япония и Южная Корея. Целевым рынком остался только Китай, тогда как европейские потенциальные импортеры (Германия, Польша и Франция) относятся к «недружественным» странам. В презентации отдельно уточняется, что Япония и Южная Корея также относятся к «недружественным», но в перспективе могут проводить независимую политику в отношении России, их потенциал по спросу оценивается в 3,7 млн тонн.

Фактический уровень поставок из РФ в 2030 году может составить 1,4 млн тонн водорода в год вместо предполагавшихся 2,2 млн тонн. На создание производства в РФ потребуется $21,1 млрд инвестиций, экспортная выручка оценивается в $12,8 млрд. Все проекты по выпуску водорода и аммиака разделены на пять кластеров: Сахалин (проект «Росатома» по транспортировке «голубого» водорода морем в Китай), Якутия (проект Северо-Восточного альянса по транспортировке «голубого» водорода в Китай по железной дороге), Ямал (проект НОВАТЭКа по экспорту «голубого» водорода морем в Германию), Восточная Сибирь (поставки En+ «зеленого» водорода в Китай по железной дороге) и Северо-Запад (проекты «зеленого» водорода «Росатома», «Роснано», «H2 Чистая энергетика»).

Без мер поддержки со стороны государства в новой ситуации на рынке положительный IRR будет только у проектов на Сахалине и в Якутии, но NPV при этом будет отрицательным (показатели рассчитаны на 20 лет при стоимости капитала 15%). Чтобы поднять экономику проектов, предлагается расширение действующих мер поддержки в течение десяти лет — субсидирование ставки по кредитам, CAPEX, OPEX, налоговые льготы, компенсации 50% затрат на транспорт, снижение затрат на электроэнергию и т. д. Стоимость мер господдержки в новой презентации выросла до $7,6 млрд вместо $2,3 млрд.

В Минэнерго заявили, что «актуальная версия программы проходит доработку, называть обновленные параметры пока преждевременно». В «Росатоме» “Ъ” сообщили, что активно продолжают развитие проектов в области водородной энергетики, в том числе на Сахалине, и рассматривают различные рынки для экспорта. В остальных компаниях “Ъ” не ответили.

Руководитель направления по водороду и энергоэффективности центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников замечает, что из нового документа пока не совсем ясно, как учитывались риски последних месяцев. Среди них — попадание водородных проектов или их инвесторов под санкции, нарушения логистических цепочек, уход поставщиков решений в области водорода (Siemens, Enel, Uniper, RWE, TotalEnergies).

Независимый эксперт по энергетике Владимир Скляр отмечает, что в условиях роста цен на газ в мире перспективы экспорта «голубого» водорода из стран с низкой ценой газа, как в РФ, выглядят оптимистично. Однако неясно, сможет ли Россия завоевать место на рынке стран с самым большим перспективным спросом на водород — ЕС, Япония, Южная Корея. При доступе к «зеленому финансированию», с учетом низких цен на газ и наличия системы поддержки таких проектов в РФ российский продукт экономически вполне конкурентоспособен. Но, по его мнению, политические мотивы будут препятствовать заключению долгосрочных контрактов, а без них водородные проекты в РФ будут финансово слишком рискованными.

Татьяна Дятел, Полина Смертина