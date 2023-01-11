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Жертвой пожара в центре Самары стал четырехлетний ребенок

Возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка в результате пожара в жилом доме на ул. Некрасовской в Самаре. Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«По предварительным данным, уже в машине скорой помощи умер 4-летний ребенок от отравления угарным газом»,– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что кроме одного погибшего на пожаре в Самаре есть два пострадавших. Жилой дом на ул. Некрасовской загорелся в среду утром.

Пламя охватило площадь 800 кв. м. Жильцов эвакуировали. Прокуратура начала проверку. Огонь пока не потушили.

Георгий Портнов

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