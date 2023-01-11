Прокуратура расследует крупный пожар в жилом доме в центре Самары

Начата проверка по факту пожара в многоквартирном доме по ул. Некрасовской в Самаре. Здание загорелось в среду утром. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Прокуратурой контролируется вопрос предоставления эвакуированным из дома жильцам средств первой необходимости и временного жилья»,– говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура Самарской области

Надзорное ведомство намерено проверить, соблюдались ли в здании требования пожарной безопасности. На месте происшествия работают прокурор Самары Артем Ярыгин, его заместитель Юрий Сапрунов и прокурор Самарского района Сергей Фридинский.

Георгий Портнов