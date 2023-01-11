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Коммерсантъ FM
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Kismet Capital Group получила свыше 20% в HeadHunter

Kismet Capital Group (KCG) бывшего руководителя «МегаФона» Ивана Таврина стала владельцем более 20% в HeadHunter Group PLC (владеет онлайн-сервисом по подбору персонала в России и СНГ HeadHunter), сообщает РБК со ссылкой на источники. Это второй крупный интернет-актив, который вошел в портфель компании — о завершении сделки по покупке Avito KCG объявила в октябре 2022 года.

«Kismet решила укрепить свои позиции в HeadHunter, потому что давно интересуется рынком классифайдов, и эта компания демонстрирует хороший трек-рекорд, имеет сильную стратегию»,— отметил собеседник РБК. По его словам, продавцом еще около 10% выступил фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал». Сумма сделки — свыше $100 млн. По информации второго собеседника РБК, сделка уже рассмотрена и одобрена правительственной комиссией по контролю иностранных инвестиций. Представители Kismet и HeadHunter от комментариев отказались.

Как уточнил собеседник РБК, Иван Таврин «был давним партнером крупнейших акционеров HeadHunter — "Эльбрус Капитала" и Goldman Sachs» и выступал бенефициаром 10% интернет-компании. При этом, отмечает РБК, ранее господин Таврин или его структуры не упоминались в числе акционеров HeadHunter. Однако из проспекта к размещению акций компании на NASDAQ, опубликованного в 2018 году, следует, что структуры «Эльбрус Капитала» и Goldman Sachs заключили с ним соглашение, в соответствии с которым обязаны выплачивать около 9% от любой прибыли, полученной от инвестиций в HeadHunter.

14 октября структура Naspers-Prosus заключила соглашение с KCG о продаже 100-процентной доли в Avito за 151 млрд руб. Информация о закрытии сделки по приобретению Avito была размещена в ЕГРЮЛ 25 октября.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Avito объявился новый владелец».

Милена Костерева

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