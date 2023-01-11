Кредитный рейтинг заемщиков в Челябинской области ниже среднего по стране

Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщиков из Челябинской области ниже, чем в среднем по России. По данным Национального бюро кредитных историй, показатель в регионе составляет 598 баллов, тогда как в среднем по стране (в исследование включены 30 регионов с наибольшим числом заемщиков) – 612. В рейтинге Южный Урал занимает 20-е место.

Самое высокое значение среднего ПКР отмечено в Москве (681), далее следуют Санкт-Петербург (673) и Московская область (648). В десятке также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Татарстан, Нижегородская область, Самарская область, Удмуртия, Тульская, Воронежская, Ленинградская области.