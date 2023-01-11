Кемеровский облсуд отказался арестовать бывшего председателя облправительства Кузбасса

Кемеровский областной суд рассмотрел в среду апелляционное представление прокурора Кузбасса на постановление Центрального районного суда Кемерова от 7 декабря об избрании бывшему председателю правительства региона Вячеславу Телегину меры пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщили в пресс-службе облсуда, постановление райсуда оставлено в силе, апелляционное представление прокурора отклонено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Как сообщалось, Центральный райсуд ранее отказал следствию в ходатайстве о заключении Вячеслава Телегина под стражу, выбрав в качестве меры пресечения домашний арест до 3 февраля 2023 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере путем заключения заведомо незаконных муниципальных контрактов в бытность его главой Ленинска-Кузнецкого в 2014-2018 годах. С мая 2018 года он перешел на работу в обладминистрацию заместителем губернатора, затем став первым замом — председателем областного правительства.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово