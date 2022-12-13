Прокуратура обжаловала домашний арест бывшего председателя облправительства Кузбасса

Постановление Центрального районного суда Кемерова от 7 декабря об избрании обвиняемому бывшему председателю правительства Кузбаса Вячеславу Телегину меры пресечения в виде домашнего ареста обжаловано. Как сказано в сообщении пресс-службы суда, на него поступили апелляционное представление прокурора Кузбасса и апелляционная жалоба следователя следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Но в последнем случае жалоба была возвращена в виду ее несоответствия требованиям Уголовно-процессуального кодекса России, сказано в сообщении пресс-службы Центрального райсуда.

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Тем не менее, в связи с поданным апелляционным представлением прокуратуры защите обвиняемого предоставлено право для принесения своих возражений в срок до 21 декабря 2022 года, затем материал будет направлен для рассмотрению в апелляционную инстанцию — в Кемеровский областной суд.

Центральный районный суд поместил Вячеслава Телегина под домашний арест до 3 февраля 2023 года, отказав следствию в ходатайстве о заключении под стражу. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере «путем заключения заведомо незаконных муниципальных контрактов» в 2014-2018 годах, когда он работал мэром города Ленинска-Кузнецкого.

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Игорь Лавренков, Кемерово