Группа «БФК» отказалась от банкротства связанной с новосибирским «Экспоцентром» компании

Конкурсный управляющий ООО «Базис-Обь» (входит в группу компаний «БФК») отказался от требований признать банкротом новосибирское ООО «Океан» (владеет долей в ООО «Сибирь Экспоцентр» – одном из операторов новосибирского «Экспоцентра»). Производство по делу прекращено.

Согласно материалам суда, компании представили копии платежных поручений в подтверждение оплаты задолженности в полном объеме. Она, как ранее заявлял «Базис-Обь» составляла около 78,4 млн руб.

Бенефициаром ООО «Океан», по данным «СПАРК-Интерфакс», является предпринимательница Ардак Садакпаева, она владеет 51,99% уставного капитала компании. «Океану» принадлежит 99% в «Сибирь Экспоцентре», который владеет доменами главной выставочной площадки в Новосибирской области – новосибирского Экспоцентра, а также, по данным официального сайта, выполняет функции ее оператора. Ранее в число совладельцев «Сибирь Экспоцентра» входило ООО «Ай си энд эм» – компании, которая, в том числе, занималась реализацией проектов строительства новосибирского Экспоцентра и производственного комплекса «БФК».

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Дарья Решетникова