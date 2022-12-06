Связанную с новосибирским «Экспоцентром» компанию просят признать банкротом

Входящее в группу компаний «БФК» ООО «Базис-Обь» (находится в конкурсном производстве) просит суд признать банкротом новосибирское ООО «Океан». Эта компания владеет долей в ООО «Сибирь Экспоцентр» – одном из операторов новосибирского «Экспоцентра».

В заявлении конкурсный управляющий ООО «Базис-Обь» указал на просроченную задолженность «Океана» в размере 78,4 млн руб. Суд отложил рассмотрение дела, дав сторонам возможность разрешить спор путем заключения мирового соглашения.

«Между ООО “Базис-Обь” и ООО “Океан” заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО “Сибирь Экспоцентр”, право требования к ООО “Океан” в рамках указанного договора в размере 78,4 млн руб. передано ВТБ в качестве залога», – сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе ВТБ – основного кредитора «Базис-Обь».

В 2019 году банк из-за просроченных кредитов инициировал банкротство дочерних предприятий группы «БФК» – крупного сибирского производителя светопрозрачных конструкций. Часть компаний, как уточнили в ВТБ, уже ликвидированы, по остальным процедуры банкротства продолжаются.

Бенефициаром ООО «Океан», по данным «СПАРК-Интерфакс», является предпринимательница Ардак Садакпаева, она владеет 51,99% уставного капитала компании. «Океану» принадлежит 99% в «Сибирь Экспоцентре», который владеет доменами главной выставочной площадки в Новосибирской области – новосибирского Экспоцентра, а также, по данным официального сайта, выполняет функции ее оператора. Ранее в число совладельцев «Сибирь Экспоцентра» входило ООО «Ай си энд эм» – компании, которая, в том числе, занималась реализацией проектов строительства новосибирского Экспоцентра и производственного комплекса «БФК».

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Дарья Решетникова