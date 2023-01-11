Договор о комплексном развитии квартала в Черниковке заключен с КПД

Конкурс на право комплексного развития территории квартала (КРТ) улиц Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе площадью 6,78 га выиграло ООО «Специализированный застройщик – управление комплексной застройки 12 КПД», сообщил в соцсетях глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Ранее мэрия сообщала, что цена права на заключение договора установлена в размере 5,9 млн руб. Минимальный объем средств, который необходимо вложить застройщику по договору о КРТ, должен быть 3 млрд руб. У застройщика или связанных с ним компаний в собственности в Уфе должны находиться как минимум 1,7 тыс. кв. м жилых помещений. Это условие нужно для гарантии обеспечения жилищных прав граждан, переселяемых из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными.

Сносу в квартале подлежат шесть домов общей площадью 3,4 тыс. кв. м. и два нежилых здания. Предельный объем жилищного строительства составляет не более 42 тыс. кв. м. Разрешено строить дома до 25 этажей. Также застройщик должен расширить школу до 1,6 тыс. мест и детсад до 350 мест. Обязательства по договору должны быть исполнены в течение семи лет.

«В результате комплексного развития 76 семей, проживающих в аварийном жилом фонде, обретут новые квадратные метры или выберут денежную компенсацию», — заявил Ратмир Мавлиев. По его словам, КРТ позволяет привлекать к реновации федеральные средства.

ООО «Специализированный застройщик – управление комплексной застройки 12 КПД» входит в трест КПД, в основном принадлежащий Розе Старовой и Андрею Егорову, Александру Семакину, а также кипрским офшорам Grosword Limited, XV Constraction Limited, Padwotrh Investments Limited.

Влада Шипилова

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