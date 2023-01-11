РЖД планирует запуск первых пассажирских поездов на водороде в 2025 году

«Русатом Оверсиз» (структура «Росатома»), РЖД и «Трансмашхолдинг» (ТМХ) занимаются проектом по запуску в России пассажирских поездов на водородных топливных элементах. Планируется начать эксплуатацию первых составов в конце 2025 года, сообщили в компаниях.

«Проект предусматривает разработку, изготовление и поставку АО "Трансмашхолдинг" семи поездов. Подконтрольная эксплуатация первых двух составов в городе Холмск начнется в декабре 2025 года. Эксплуатация второй партии из пяти поездов начнется в Южно-Сахалинске в феврале 2027 года»,— рассказали «РИА Новости» в РЖД.

Как уточнили в компании, в конструкции поезда «предусматривается максимальное использование отечественных комплектующих». Однако на первом этапе будут использоваться водородные топливные ячейки и системы хранения водорода иностранного производства.

Представитель ТМХ сказал агентству, что проектированием занимается «ТМХ Инжиниринг», после чего соберут и проведут испытания опытного образца. «При положительных результатах испытаний опытного образца поставка на Сахалин первых двух составов и ввод их в эксплуатацию будут согласованы со всеми участниками проекта по результатам создания соответствующей инфраструктуры»,— добавили в компании.

Лаура Кеффер