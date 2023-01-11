В мэрии Екатеринбурга открыли барельеф в честь бывшего мэра Евгения Ройзмана

В здании администрации Екатеринбурга прошла церемония открытия барельефов в честь двух бывших глав города — Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) и Александра Высокинского. В мероприятии принял участие действующий мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По словам Алексея Орлова, установка барельефа Евгению Ройзману — историческая справедливость. «При чем тут иноагент. В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь», — заявил мэр.

Евгений Ройзман сейчас является фигурантом уголовного дела о распространении фейков о ВС РФ из-за видео на YouTube с его негативным мнением о специальной военной операции на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия.

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