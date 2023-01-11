Приложение TenChat вернули в App Store

Приложение российской деловой соцсети TenChat снова появилось в App Store, сообщил ее основатель Семен Теняев. Накануне, 10 января, приложение удалили за нарушение санкционной политики.

«Нас решили временно вернуть...Но расслабляться рано, ждем новые требования) А пока новую версию не пускают уже третий месяц, но Боже, где мы только не прорывались!» — написал господин Теняев.

Приложение TenChat создано резидентом фонда «Сколково» «ВБЦ Лаб». Сервис предназначен для поиска контактов и объединяет функционал LinkedIn (с 2016 года заблокирована в РФ и внесена в реестр запрещенной информации), китайского WeChat и Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В соцсети зарегистрировано более 2 млн человек