Приложение TenChat удалили из App Store

Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store, сообщил генеральный директор компании Семен Теняев.

В декабре App Store выдал соцсети предупреждение о том, что удалит ее приложение в течение 14 дней за нарушение санкционной политики. Сейчас в соцсети зарегистрировано более 2 млн человек. Когда может быть доступна новая версия приложения, неизвестно.

Приложение TenChat было создано резидентом фонда «Сколково» «ВБЦ Лаб». Сервис предназначен для поиска контактов и объединяет функционал LinkedIn (с 2016 года заблокирована в РФ и внесена в реестр запрещенной информации), китайского WeChat и Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). TenChat также включен в разработанный Минцифры список российских онлайн-сервисов и соцсетей, которые могут заменить иностранные на фоне санкций.

Лаура Кеффер