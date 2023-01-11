Спасатели в Удмуртии вызволили из заблокированного автомобиля ребенка

9 января в Удмуртии спасатели помогли вызволить ребенка 2021 года рождения из заблокированного автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Причиной инцидента стало спущенное колесо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Женщина посадила ребенка в автокресло и, обходя транспорт, заметила спущенную шину. На помощь ей пришел водитель припаркованного рядом автомобиля. Когда колесо было накачено, выяснилось, что двери транспортного средства оказались заблокированы.

Открыть автомобиль ключом не удалось, а в этом время ребенок в салоне проснулся и начал капризничать. Об инциденте сообщили спасателям, после чего на место происшествия прибыли можгинские пожарные и без каких-либо повреждений вскрыли автомобиль.