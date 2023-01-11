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«РИА Новости»: армия РФ начала применять на Украине вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305»

Вооруженные силы России начали применять в ходе военной операции на Украине модернизированные ударные вертолеты Ка-52М, которые оснащены ракетами «Изделие 305». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Ка-52М наносят ракетами удары по бронетехнике и объектам Украины. Ранее «Изделие 305» использовались только с борта вертолетов Ми-28НМ.

Источник «РИА Новости» подчеркнул, что благодаря новому боеприпасу Ка-52М наряду с Ми-28НМ стал «важнейшим ударным средством переднего края», который позволяет поражать командные пункты, склады ГСМ, ангары с техникой и прочие объекты. Ранее Воздушно-космические силы РФ получили первую эскадрилью Ка-52М.

О последствиях ввода российских войск на Украину читайте в трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

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