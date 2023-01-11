Швейцарская прокуратура допросила президента FIFA Джанни Инфантино по делу о злоупотреблении полномочиями

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино был допрошен швейцарской прокуратурой в рамках уголовного дела, в котором он обвиняется в подстрекательстве к злоупотреблению властью, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании следствию. Об этом сообщила газета Le Monde.

Расследование началось в июле 2020 года. Прокуратура расследует три предполагаемых тайных встречи в 2016 и 2017 годах между Джанни Инфантино и бывшим генеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером. Он руководил расследованиями в отношении FIFA в период с 2015 по 2019 год и ушел в отставку в 2020 году после того, как его заподозрили в участии в скандале.

По версии следствия, во время секретных встреч господин Инфантино искал информацию о расследованиях в отношении FIFA и ее бывших руководителей с намерением повлиять на ход этих расследований.

Глава FIFA выразил надежду, что разбирательство завершится до марта, когда пройдут выборы президента организации. Они состоятся 16 марта на конгрессе FIFA в столице Руанды Кигали. Джанни Инфантино является единственным кандидатом.