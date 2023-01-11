Казань не справилась с мусором

Власти Казани признались, что их «напрягает» ситуация с вывозом мусора в городе. Как выяснилось вчера на совещании, которое провел мэр Ильсур Метшин, за новогодние каникулы жители написали более 200 жалоб — из некоторых дворов мусор после Нового года не убирали до пяти дней. По оценке господина Метшина, это «за красной линией». Он потребовал от регионального оператора по обращению с ТКО — УК «ПЖКХ» «принять исчерпывающие меры, чтобы навести порядок». В компании обещали в этом году закупить новую технику для уборки мусора, но в выявленных «недоработках» в компании винят самих же жителей, которые паркуют автомобили у площадок с контейнерами и тем мешают вывозу отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О большом количестве жалоб жителей Казани на вывоз мусора в новогодние праздники сообщил вчера заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин, выступая с докладом на аппаратном совещании в мэрии. По его словам, через сервис «Открытая Казань» поступило 210 таких обращений. В прошлом году было лишь 26 жалоб.

Господин Гиниятуллин уточнил, что за девять дней каникул из города вывезли 134 тыс. куб. м мусора. Ежедневно в среднем на линию выходило 79 единиц спецтехники. По сравнению с предпраздничными днями количество мусора выросло на 23%.

«200 обращений для города с 1,3 млн жителей — это, наверное, немного. Но обращений в восемь раз больше, чем в прошлом году! Для нас это за красной линией! Нас очень напрягает создавшаяся ситуация»,— отреагировал мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что «десятилетия ушли на то, чтобы Казань выработала систему, которая отвечала бы самым высоким требованиям жителей». «Мы своевременно вывозили мусор и „побороли“ его и в поселках, и в пригороде. Единичные случаи были, когда вываливали в овраги. Мы по праву гордились этой системой»,— рассказал глава города.

Вместе с тем он напомнил, что четыре года назад полномочия по уборке мусора перешли региональному оператору — УК «ПЖКХ». «У нас нет механизмов решать вопрос с вывозом мусора, но жители по-прежнему идут в исполком, требуя навести порядок»,— объяснил господин Метшин. Он заявил, что регоператор не справляется со своей работой. В том числе мэр выразил недовольство тем, что на полигоны в Казани свозят мусор из муниципальных районов республики, из-за чего полигоны оказались переполненными.

Напомним, новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) действует в России с 1 января 2019 года. Региональные операторы стали отвечать за весь цикл обращения с мусором: сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО. Региональным оператором, работающим на территории Казани и западной зоны Татарстана, стало ООО «УК ПЖКХ». В Набережных Челнах и восточной части республики эту функцию выполняет ООО «Гринта». По данным kartoteka.ru, выручка ПЖКХ в 2021 году составила 2,97 млрд руб., чистая прибыль — 61,6 млн руб.

Факты несвоевременной уборки мусора подтвердили главы районных администраций Казани. Так, руководитель Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов заявил на совещании, что с некоторых дворов мусор не вывозили до пяти дней после Нового года. «Обращения передавали в УК „ПЖКХ“, но реакция не всегда была оперативной»,— посетовал он. Также были случаи срыва графиков вывоза мусора в Советском районе, рассказал глава его администрации Роман Фатхутдинов.

В свою очередь директор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров, которого пригласили на совещание, признал, что со стороны управляющей компании были «недоработки». Однако, по его словам, они «исправлялись день в день». Среди причин, почему мусор вывозили не сразу, он назвал «невозможность заезда во двор», в том числе из-за большого количества машин, которые были припаркованы у контейнерных площадок. Он рассказал, что компания привлекала дополнительную технику, сотрудники ПЖКХ выходили работать в ночную смену. «Все это дело отрабатывали максимально своевременно. Но, конечно, с нашей стороны без оплошностей и шероховатостей не обошлось»,— сказал глава компании.

Господин Петров заверил, что в этом году бюджет ПЖКХ предусматривает средства для закупки новой техники, а также на мойку контейнеров, что до этого «происходило нерегулярно». Также он сообщил, что изменилась логистика предприятия. Теперь на казанский полигон «Химическая» доставляют мусор лишь из Зеленодольского района. «С остальных районов все отходы ведутся на другие объекты. Впредь эта практика будет продолжена. Мы минимизируем до нуля в 2023 году отходы, которые завозились из других районов Татарстана»,— заключил директор ПЖКХ.

Ильсур Метшин призвал регионального оператора «провести работу над ошибками». «Негоже»,— сказал мэр господину Петрову. Он подчеркнул, что «чистота города, дворов, благоустройство — это конек, который прежде всего замечают наши жители, а также гости Казани». «Давайте эту марку держать высоко»,— предложил мэр. «Нужно принять исчерпывающие меры, чтобы навести порядок в процессе вывоза мусора»,— заключил глава города.

Власти Казани и ранее высказывали недовольство работой регионального оператора. Так, много жалоб на несвоевременный вывоз мусора и плохое состояние контейнерных площадок мэр Казани Ильсур Метшин получил весной 2021 года, когда проводил прямой эфир с жителями в социальных сетях. После этого он лично объехал контейнерные площадки в поселках Казани. «Вы выиграли конкурс, обещали нам чистоту на мусорках, собираете с людей деньги. Где результат?» — обращался тогда к руководству ПЖКХ глава города.

Добавим, что 3 января вывоз мусора из казанских дворов лично проверял глава городского исполкома Рустем Гафаров. Тогда Искандер Гиниятуллин отмечал, что «по вывозу мусора ситуация удовлетворительная», хотя «есть дворы, где несвоевременный вывоз мусора связан с припаркованными автомобилями».

Кирилл Антонов