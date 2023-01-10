Ульяновский губернатор «настоятельно рекомендовал» чиновникам не отдыхать за рубежом

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона во вторник раскритиковал региональных чиновников, которые в новогодние праздники выехали в отпуск за границу и к тому же сообщали об этом в социальных сетях.

«Я уже рекомендовал работникам правительства и всем чиновникам воздержаться во время специальной военной операции от заграничных отпусков… Конечно, запретить мы этого не можем, но еще раз настоятельно рекомендую. Я прошу подготовить распоряжение за моей подписью. Мало того что вереницей ездят туда, так еще и выставляют в соцсетях… Вы прекрасно знаете, о ком я говорю»,— заявил господин Русских, обращаясь к областному министру спорта Рамилю Егорову и директору ОГКУ «Правительство для граждан» Олегу Ягфарову. «Сотрудницы у вас тоже злоупотребляют, разберитесь сами у себя. А если вы не разберетесь, я сам буду разбираться. И больше чтоб такого не было»,— добавил губернатор.

Говоря об отпускниках, Алексей Русских имел в виду не самих руководителей, а их заместителей, а именно замминистра спорта Максима Соболева, который провел романтический отпуск на Шри-Ланке, и замдиректора «Правительства для граждан» Светлану Опенышеву, которая выложила во «ВКонтакте» фотографии отдыха на море (судя по всему, в Таиланде). Позднее Рамиль Егоров пояснил, что по поводу отпуска его заместителя уже проводится служебная проверка, по итогам которой будет вынесено дисциплинарное взыскание.

Сергей Титов, Ульяновск