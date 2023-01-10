CAS обнародовал мотивировочную часть решения по апелляции РФС на отстранение России

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза (РФС) на отстранение спортсменов от международных соревнований (.pdf). В мае UEFA и FIFA запретили отечественным командам участвовать в соревнованиях под эгидой организаций. CAS отклонил апелляцию РФС на это решение.

Арбитраж назвал его обоснованным и уточнил, что те действовали в рамках своих уставов и положений.

В мотивировочной части говорится, что «UEFA был вынужден принять решение об отстранении, а также аналогичное обжалованное решение, за которое клубы и игроки сами не несут ответственности, но которое оказало и, вероятно, окажет на них негативное влияние». Решение об отстранении является временным: «Представительские команды и клубы России отстранены от участия в соревнованиях UEFA до дальнейшего уведомления».

Заявители утверждали, что меры, налагаемые ассоциациями, должны соответствовать принципу равного обращения, и это особенно верно в спорте, где равное обращение является основополагающим для любого соревнования, следует из документа. «Они утверждали, что обжалуемое решение нарушило принцип равного обращения, поскольку UEFA не исключил Украину или Белоруссию из списка допуска, а также потому, что необоснованные опасения UEFA по поводу безопасности и материально-технических вопросов в равной степени относились к Украине и Белоруссии»,— говорится в документе. Ответчик отверг нарушение принципа равного обращения.

Из-за решения UEFA и FIFA сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре. Заявку РФС на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 годах также отклонили.

Подробнее об обжаловании читайте в публикации «Ъ FM» «Апелляция РФС пролетела мимо ворот».

Мария Федотова