Швеция поставит Украине артиллерийские установки Archer

Власти Швеции осенью представят новый пакет военной помощи Украине, в который войдут самоходные артиллерийские установки Archer. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём, его слова приводит шведская газета Expressen.

Выступая перед журналистами, министр сказал, что Украине необходимо больше наступательного оружия от Запада. По его словам, Швеция должна внести в это свой вклад. «Вопрос не в том, должны ли мы его отправить, а в том, когда мы его отправим»,— сказал министр. По данным газеты Expressen, в течение ближайших шести-восьми недель правительство Швеции будет вести переговоры со странами, которые производят компоненты для систем Archer.

Archer — шведская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка. Она может передвигаться по труднопроходимой местности со скоростью до 70 км/ч. Эти установки ранее запрашивал у Швеции президент Украины Владимир Зеленский. Они не вошли в прошлый пакет военной помощи на сумму более $287 млн, одобренный парламентом Швеции в конце 2022 года.

Анастасия Ларина