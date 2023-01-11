«Магнит» потянуло на экономию

Усиливающийся тренд на экономию потребителей заставляет крупных ритейлеров больше фокусироваться на формате дискаунтеров. Так, «Магнит» может создать новую сеть в экономсегменте, отделив ее ценообразование и ассортимент от своего основного формата. Конкуренция среди дискаунтеров будет усиливаться, но потенциал для новых игроков еще сохраняется, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Магнит» планирует создать новую сеть дискаунтеров, рассказали два источника “Ъ”, слышавших об этом проекте. По словам одного из собеседников “Ъ”, проработка концепции новой сети началась в 2022 году, в первом квартале этого года она может быть утверждена, после чего планируется открыть первые магазины. Он уточнил, что руководителем новой сети должна стать Анжела Рябова, которая в ноябре 2022 года пришла в «Магнит» на должность директора формата дискаунтеров, а до этого возглавляла сибирскую ГК «Красный Яр». По словам источника “Ъ”, «Магнит» еще набирает команду в новый проект в том числе среди менеджеров основных конкурентов и региональных сетей. В «Магните» заявили “Ъ”, что считают дискаунтеры одним из самых перспективных форматов и будут наращивать присутствие в сегменте.

«Магнит» — второй российский ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2022 года включал более 26,7 тыс. магазинов, выручка за первую половину 2022 года выросла на 39%, до 1,1 трлн руб. год к году. Более поздние данные компания пока не раскрывала.

«Магнит» с 2020 года развивает сеть дискаунтеров под вывеской «Моя цена». Магазины занимают площадь до 300 кв. м, а ассортимент состоит в основном из недорогих товаров и собственных торговых марок (СТМ). По собственным данным «Магнита», на декабрь 2022 года работает около 700 магазинов «Моя цена» в 63 регионах.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что сеть «Моя цена» нельзя назвать классическим жестким дискаунтером, это скорее один из форматов «Магнита» с сокращенным ассортиментом, меньшей площадью и расширенной представленностью СТМ. По его словам, для «Магнита» целесообразен запуск отдельного формата жесткого дискаунтера под новым брендом со своими ценообразованием и ассортиментом. Партнер One Story Ольга Сумишевская считает, что «Магнит» может начать тестировать вторую сеть дискаунтеров в регионах, где у компании уже развита логистика, есть лояльная аудитория, а ограничение по максимальной доле рынка еще позволяет открывать новые магазины без закрытия существующих точек.

Дискаунтеры — один из самых быстрорастущих форматов на российском рынке. По оценкам Infoline, в январе—сентябре 2022 года ГК «Торгсервис» (жесткие дискаунтеры «Светофор» и «Маяк») показала наибольший прирост выручки среди десяти крупнейших продуктовых ритейлеров — на 47,8%, до 296,3 млрд руб. год к году. В NielsenIQ осенью 2022 года сообщали, что каждый пятый россиянин стал чаще ходить в дискаунтеры для оптимизации бюджета.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и дискаунтеры «Чижик») заявили “Ъ”, что намерены стать лидером в сегменте жестких дискаунтеров к 2026 году. Управляющий директор «Чижика» Илья Якубсон ранее сообщал о планах увеличить в 2023 году число дискаунтеров сети примерно в три раза, до 1,5 тыс. магазинов. Как отмечает господин Бурмистров, конкуренция среди ритейлеров в низком ценовом сегменте усиливается. Во второй половине 2022 года «Пятерочка» начала ориентироваться в ценообразовании на жесткие дискаунтеры, что подстегнуло и других крупных ритейлеров снижать цены на ключевые товары-индикаторы, рассказывает он.

Хотя независимый эксперт Ирина Болотова считает, что потенциал для появления новых дискаунтеров на российском рынке сохраняется. Крупнейшие федеральные ритейлеры представлены еще не во всех регионах страны, а число региональных игроков розничного рынка на фоне кризиса может сократиться, что позволит крупным сетям занять освобождаемые ими площади, добавляет эксперт.

Алина Савицкая