«Ограничения в сфере потребкредитования могут оживить спрос»

В конце минувшего года в федеральный закон «О потребительском кредите…» внесены изменения, предусматривающие снижение с 1 июля предельных процентных ставок. В частности, дневная процентная ставка снижена с 1 до 0,8%, а максимальный порог для начисления процентов, штрафов, пеней и платежей по кредиту, выданному на срок не более года,— со 150 до 130% от суммы кредита, для краткосрочных потребительских микрокредитов без обеспечения — с 30 до 15%. О том, как поправки скажутся на всем сегменте потребительского кредитования, «Ъ-Кубань» рассказала председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Общество по защите прав потребителей "ЮНЕПА"» Прасковья Чуйкова.
«Не думаю, что эти изменения негативно отразятся на банках, поскольку снижение доходов от выплачиваемых процентов спокойно может быть компенсировано увеличением количества выдаваемых кредитов. Кроме того, с точки зрения закона "О защите прав потребителей" это также будет положительно отражаться на взаимодействии кредиторов с потребителями кредитных продуктов, так как потребитель будет более защищен от накручивания процентов, штрафов и пеней, превышающих финансовые возможности гражданина.
Что касается граждан, то поправки существенно облегчат исполнение ими кредитных обязательств, и, возможно, повышение степени защиты потребителей перед банками повлияет на принятие решения о взятии кредита теми из них, кто ранее не решался на это.
Это, в свою очередь, вероятно, положительно отразится на покупательском спросе: люди гораздо охотнее берут кредиты на небольшие покупки, когда процентные ставки снижены. Так или иначе повышение покупательского спроса и покупательской способности всегда позитивно сказывается на экономике, в целом растут обороты продукции, растет малый бизнес, подпитывается крупный, увеличивается приток налогов и страховых взносов.
Вообще, по моему личному мнению, дополнительный государственный контроль и дополнительные ограничения в сфере потребительского кредитования — всегда хорошо.
Учитывая тот факт, что большинство банков вообще не считается с законом (а я говорю это как человек, который каждый день сталкивается с пострадавшими от действий банков), нужно наводить порядок в этой сфере. Сейчас ситуация складывается таким образом, что банки чувствуют свою безнаказанность при нарушении законодательства, поскольку суды исходят из простой формулы: "взял деньги, значит должен". Когда же государство вводит дополнительные ограничения в банковской сфере, это существенно помогает потребителям в защите их прав и законных интересов».
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