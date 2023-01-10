«Ограничения в сфере потребкредитования могут оживить спрос»

В конце минувшего года в федеральный закон «О потребительском кредите…» внесены изменения, предусматривающие снижение с 1 июля предельных процентных ставок. В частности, дневная процентная ставка снижена с 1 до 0,8%, а максимальный порог для начисления процентов, штрафов, пеней и платежей по кредиту, выданному на срок не более года,— со 150 до 130% от суммы кредита, для краткосрочных потребительских микрокредитов без обеспечения — с 30 до 15%. О том, как поправки скажутся на всем сегменте потребительского кредитования, «Ъ-Кубань» рассказала председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Общество по защите прав потребителей "ЮНЕПА"» Прасковья Чуйкова.



Прасковья Чуйкова

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«Не думаю, что эти изменения негативно отразятся на банках, поскольку снижение доходов от выплачиваемых процентов спокойно может быть компенсировано увеличением количества выдаваемых кредитов. Кроме того, с точки зрения закона "О защите прав потребителей" это также будет положительно отражаться на взаимодействии кредиторов с потребителями кредитных продуктов, так как потребитель будет более защищен от накручивания процентов, штрафов и пеней, превышающих финансовые возможности гражданина.

Что касается граждан, то поправки существенно облегчат исполнение ими кредитных обязательств, и, возможно, повышение степени защиты потребителей перед банками повлияет на принятие решения о взятии кредита теми из них, кто ранее не решался на это.

Это, в свою очередь, вероятно, положительно отразится на покупательском спросе: люди гораздо охотнее берут кредиты на небольшие покупки, когда процентные ставки снижены. Так или иначе повышение покупательского спроса и покупательской способности всегда позитивно сказывается на экономике, в целом растут обороты продукции, растет малый бизнес, подпитывается крупный, увеличивается приток налогов и страховых взносов.

Вообще, по моему личному мнению, дополнительный государственный контроль и дополнительные ограничения в сфере потребительского кредитования — всегда хорошо.

Учитывая тот факт, что большинство банков вообще не считается с законом (а я говорю это как человек, который каждый день сталкивается с пострадавшими от действий банков), нужно наводить порядок в этой сфере. Сейчас ситуация складывается таким образом, что банки чувствуют свою безнаказанность при нарушении законодательства, поскольку суды исходят из простой формулы: "взял деньги, значит должен". Когда же государство вводит дополнительные ограничения в банковской сфере, это существенно помогает потребителям в защите их прав и законных интересов».

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