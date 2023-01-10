Reuters: Shell обсуждала продажу норвежских активов с британской Harbour Energy

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell обсуждала в 2022 году продажу норвежских нефтегазовых месторождений с британской компанией Harbour Energy, но достичь соглашения не удалось из-за нестабильных цен на газ и неопределенности долгосрочного прогноза, сообщили Reuters три источника в компаниях.

По словам собеседника агентства, переговоры Shell с Harbour Energy достигли «продвинутой стадии» к концу 2022 года, когда Норвегия укрепилась в статусе одного из главных поставщиков газа в ЕС. Новый исполнительный директор Shell Ваэль Саван, который сменил Бена ван Бердена 1 января, на данный момент не рассматривает норвежские активы компании, сообщил источник.

По данным Reuters, Shell решила продать норвежские нефтегазовые месторождения, потому что компания планирует постепенно сокращать добычу нефти и газа и расширять добычу возобновляемых источников энергии. Компания добывает топливо в Норвегии с 1912 года.

Эрдни Кагалтынов