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Коммерсантъ FM
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Верховный суд подтвердил незаконность брачного договора банкира Дмитрия Ананьева

Верховный суд РФ подтвердил решения арбитражных судов Москвы и Московского округа о признании незаконным брачного договора бывшего председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева с его женой Людмилой.

«Заключение сделок должником с заинтересованными лицами в целях вывода ликвидных активов из под взыскания по долгам суды признали попадающими под основания недействительности сделок»,— говорится в определении (.pdf) Верховного суда РФ от 22 декабря 2022 года. Суд также отклонил кассационные жалобы супругов Ананьевых, которые просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Арбитражный суд Москвы в феврале 2022 года признал брачный договор недействительным. Девятый арбитражный апелляционный суд в июне это решение отменил. Арбитражный суд Московского округа затем отменил решение апелляции и поддержал первую инстанцию. Также он подтвердил незаконность договора дарения еще одного земельного участка.

При этом все три инстанции признали незаконными допсоглашение к брачному договору 2017 года, заключенное за полтора месяца до введения в Промсвязьбанк временной администрации, а также соглашение Людмилы Ананьевой с кипрской Velux Assets Limited 2018 года. Суды решили, что цепочка сделок с участием этой компании была нацелена на вывод активов и причинение вреда кредиторам.

Арбитражный суд Москвы признал Дмитрия Ананьева банкротом в январе 2021 года и открыл процедуру реализации его имущества. Банк России проводил санацию ПСБ с 2017 по 2019 год.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Братья Ананьевы пошли по кредитной линии».

Эрдни Кагалтынов, Мария Федотова

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