Путин завтра обсудит с правительством соцподдержку жителей новых регионов

Совещание президента России Владимира Путина с членами правительства состоится завтра, 11 января, в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля. Основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан присоединенных к России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

В сообщении пресс-службы президента отмечается, что в ходе совещания с докладом выступит вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Других подробностей не приводится.

15 декабря Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, по итогам которого правительству было поручено до конца первого квартала 2023 года подготовить программу социально-экономического развития новых регионов. Тогда президент отметил, что в будущем ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области «станут единым целым со всей страной» по ключевым вопросам экономики, социальной сферы, в области управления.

Подробнее о том, как проходило заседание, — в материале «Ъ» «С суверенностью в себе».

Милена Костерева