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Коммерсантъ FM
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Bentley Motors продал рекордное число автомобилей в 2022 году

Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley Motors продал в прошлом году 15 174 автомобиля. Это на 4% больше, чем в 2021 году, который также был рекордным, и это самый высокий показатель за всю 104-летнюю историю компании, которая впервые смогла продать за год более 15 тыс. автомобилей.

Как отмечается в пресс-релизе Bentley Motors, крупнейшим рынком сбыта для компании остаются США, доля которых в продажах составляет 28%. Правда, в США продажи за год выросли менее чем на 1%. В Китае, который остается вторым по величине (24%) рынком для Bentley, продажи упали на 9% на фоне антиковидных ограничений. Больше всего продажи выросли в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 23%. Европейский рынок показал рост на 11%. Самой популярной моделью остается среднеразмерный кроссовер Bentley Bentayga, который стоит в среднем $180 тыс. На эту модель пришлось 42% проданных в 2022 году автомобилей Bentley. Следующими по популярности стали купе и кабриолет Continental, на них пришлось 30% продаж.

Днем ранее о рекордных продажах отчитался и еще один британский производитель автомобилей класса люкс Rolls-Royce Motor Cars.

Алена Миклашевская

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