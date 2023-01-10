Компания Walt Disney начала возвращать сотрудников с удаленки

Глава Walt Disney Боб Айгер призвал сотрудников компании, которые до сих пор работали преимущественно удаленно, возвращаться в офисы на четыре дня в неделю. По мнению господина Айгера, недавно вернувшегося в Walt Disney после выхода на пенсию, «работа плечом к плечу с коллегами имеет неоценимое значение» для такого креативного бизнеса.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо Боба Айгера к сотрудникам Walt Disney, им предлагается с 1 марта работать в офисе с понедельника по четверг. Господин Айгер отметил, что с момента своего возвращения в компанию он регулярно встречался с сотрудниками разных подразделений и видит важность возвращения совместной работы. «В таких креативных сферах, как наша, ничто не может заменить возможность встречаться, наблюдать, думать и творить вместе с коллегами, которую дает физическое нахождение рядом друг с другом, и то же касается профессионального роста, когда перенимаешь знания и умения у руководителей и наставников»,— написал он.

Сотрудники Walt Disney, как и многих других компаний, были переведены на удаленку с началом пандемии COVID-19. В последний год работодатели постепенно возвращали сотрудников в офисы. Кто-то возвращается на три-четыре рабочих днях, кто-то — на полную рабочую неделю. За последние месяцы в офисы вернулись на неполную неделю сотрудники Apple, Tesla, Uber и других компаний.

Алена Миклашевская