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Депутаты предложили штрафовать нижегородцев за лай собак по ночам

Нижегородские депутаты предлагают штрафовать владельцев домашних животных за их лай, вой и «другой шум», которые мешают соседям. Соответствующие изменения в областной закон об обеспечении тишины и покоя граждан предлагает внести комитет заксобрания по ЖКХ и ТЭК. Проект документа проходит общественные обсуждения.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Если изменения примут, владельцы домашних животных обязаны будут по вечерам и ночам предпринимать все необходимые меры, чтобы их питомцы не лаяли, не выли и не издавали любого другого шума. В противном случае их может ждать штраф за нарушение тишины в размере до 2 тыс. руб. для физических лиц, от 1 до 4 тыс. руб. для должностных лиц и от 5 до 25 тыс. руб. для юридических лиц. За повторные нарушения суммы штрафов будут увеличены.

При разработке законопроекта нижегородские депутаты брали за основу опыт Воронежской, Магаданской, Омской, Самарской областей и Забайкальского края.

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Андрей Репин

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