На Крымском мосту после ремонта досрочно восстановили движение

Крымский мост вновь открыли для автомобилей после ремонтных работ, сообщили в Минтрансе РФ. Ранее там предупреждали, что мост будет закрыт для автомобилей сегодня, 10 января, с 04:00 до 16:00 мск.

«Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами»,— уточняется в Telegram-канале Минтранса.

Напомним, движение на транспортном переходе через Керченский пролив было ограничено в связи с ремонтом.

Александр Дремлюгин, Симферополь