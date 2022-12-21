Госдума рекомендовала ограничить 10–15% наценки на продукты первой необходимости

Правительству рекомендовано рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок на продукты первой необходимости в размере 10–15%. Рекомендация принята Госдумой по итогам правительственного часа с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым.

«Рассмотреть вопрос введения государственного регулирования торговых наценок на продовольственные товары первой необходимости на уровне 10–15%»,— говорится в постановлении (цитата по «РИА Новости»).

Регионы имеют право принудительно снижать цены на важнейшие продукты питания, если в предыдущие два месяца их стоимость в магазинах выросла на 10% или выше. Например, в сентябре 2021 года ФАС потребовала снизить цены на пшеничную муку, хлеб, кур и мясо в магазинах «Магнит» и «Пятерочка» Московской области.

При этом производители и продавцы сами определяют цены на свои товары исходя из затрат на их производство, рекламные расходы, стоимость логистики и др. ФАС может вмешиваться не во все цены, а только когда выявлен сговор или речь идет о ценах монополистов.

С 1 марта крупные ритейлеры в России ограничивали до 5% наценку на ряд социально значимых товаров, в том числе на сахар, овощи, молочную продукцию и хлебобулочные изделия. В апреле глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагал ограничить максимальную наценку на фермерские продукты в торговых сетях на уровне 15%.

Мария Федотова