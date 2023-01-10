В Кремле рады рекордным сборам «Чебурашки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рады результатам проката фильма «Чебурашка», который ранее получил статус самого кассового российского фильма в истории. При этом сам господин Песков фильм не смотрел. Он также заявил о необходимости развивать кинорынок в России за счет отечественных картин.

В ходе пресс-колла пресс-секретарь российского президента отметил, что пока не имел возможности посмотреть комедию «Чебурашка», но слышал, что это «очень хорошее кино». «Но, безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма»,— добавил он.

Однако Дмитрий Песков обратил внимание, что на российском кинорынке «образовался вакуум», а значит его надо активнее заполнять отечественной продукцией. «В целом у нас, конечно, для наших кинопроизводителей очень широкое образовалось поле для работы, вакуум у нас образовался на кинорынке, и его надо заполнять нашей продукцией. Этой продукции пока совсем недостаточно»,— сказал господин Песков.

По состоянию на утро 10 января, сборы фильма Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» в прокате составили 3 104 454 212 руб. Таким образом, кинолента стала самым кассовым фильмом российского производства в истории отечественного проката. Прошлый рекорд принадлежал картине «Холоп» Клима Шипенко — ее общие сборы составили 3 082 031 790 руб.

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Милена Костерева