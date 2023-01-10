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Коммерсантъ FM
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Презенты идут по рукам

Как состоятельные россияне поступают с ненужными подарками

Россияне пытаются избавиться от ненужных подарков на сайтах объявлений. В последние дни каникул количество предложений на таких площадках резко увеличилось. Найти можно все что угодно: от караоке-микрофона за 800 руб. до часов Longines за 220 тыс. руб. Зачастую товары выставляют со скидкой, а продать их готовы первым откликнувшимся пользователям. “Ъ FM” решил выяснить у бизнесменов, как часто им дарили бесполезные подарки? И как с ними поступали? С подробностями — Даниил Бабкин.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этом году россияне отказывались от набора бриллиантовых украшений, кошельков Louis Vuitton, игровых приставок последнего поколения и iPhone. В одном случае, правда, смартфон продавал даритель — он решил, что тот, для кого гаджет предназначался, его не заслужил. Часто после праздников выставляют на продажу парфюмерию, бытовую технику и даже питомцев: в одном из объявлений предлагают купить маленького грызуна, лесную соню.

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Не подходят презенты в основном по банальным причинам. В случае одеколонов не нравится аромат, у аксессуаров — расцветка, а одежда часто не подходит по размеру. Но иногда даритель не угадывает с эпохой, рассказал основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов: «У меня пятый год висит качественно сделанная накидка из хорошего материала. Выкинуть жалко, а применить ее вообще невозможно. Наверное, когда-то помещик надевал подобный аксессуар и выходил завтракать на веранду. Но у нас ритм жизни совсем другой, сейчас такое просто совершенно не нужно. Тот же друг подарил тросточку и курительную трубку. Видно, он хотел, чтобы я стал Шерлоком Холмсом».

Кстати, одежда, как и бытовая техника или посуда, в топе нелюбимых подарков россиян, гласят данные исследования сервиса SuperJob. Продают эти товары со скидкой. Например, фен Dyson, который в магазинах стоит около 50 тыс. руб., на «Авито» выставлен за 35 тыс. руб. Дисконт на косметику достигает 3-5 тыс. руб.

Но иногда презент не продашь, даже сбросив цену, поделилась управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «В моем случае это подушка с напечатанной фотографией владельца одной из компаний, которая поздравила с Новым годом. Я, честно говоря, не понимаю такой выбор. Сидеть на ней точно неудобно, как-то некорректно, и положить под голову тоже странно. Пока мы не нашли для нее места.

В целом же ненужные презенты передают дальше, при этом зачастую даже из упаковки забывают достать визитку дарителя.

Я собираю одну марку хрусталя, и мне вручили подарок, который сменил уже двух владельцев — в коробке были найдены аж две карточки».

Сайтами для объявлений предприниматели, впрочем, тоже пользуются. Поэтому на сервисах можно встретить и luxury-предложения, например, сумку Valentino за 180 тыс. руб. Впрочем, некоторые предпочитают годами складировать бесполезные подарки в кладовке. Но старший партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский все же предпочитает передаривать презенты:

«Я ношу только "бабочки". Но обязательно найдется кто-то, кто пришлет мне именно галстук. Если это делает мужчина, то я в виде шутки все хочу послать обратный подарок в виде губной помады. Кроме того, вы не можете себе представить, в каком количестве мне, непьющему человеку, дарят дорогие виски, коньяки, вина и так далее. Это все складывается в отдельный ящик, который называется "подарочный фонд", который задействуется, когда приходит время готовить кому-то презент. в итоге галстук или бутылка дорогущего алкоголя радует других».

“Ъ FM” попросил предпринимателей назвать не только странные, но и любимые новогодние подарки: в топе оказался отдых в отеле со спа-процедурами и ювелирные украшения. А одному из собеседников однажды подарили выход в массовке на опере «Борис Годунов» в Большом театре.

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Иван Хорушевский

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