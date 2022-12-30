«Во многих подборках фигурирует семейство Кардашьян»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, что Ким Кардашьян преподнесла в качестве сувениров на Рождество племянницам и кто подарил супругу водопад в Калифорнии.

Одна из любимых тем и глянцевых журналов, и желтой прессы — странные, невероятно дорогие или оригинальные подарки, которые знаменитости дарят друг другу. Вот вам в преддверии одного из главных праздников — Нового года — моя выборка из нескольких подобных публикаций. В 2015 году Леди Гаге ее звукозаписывающая компания подарила… белого пони. Вообще сложно представить, почему и зачем. Не менее интересный подарок сделала Кэти Холмс. Она подарила своей дочери в 2012-м домик для игр с подведенным электричеством и водопроводом стоимостью $24 тыс.

Во многих подборках подарков фигурирует семейство Кардашьян. С ним связано немало интересных вариантов, но вот вам пример: несколько лет назад Ким выложила фото восьми сумок Louis Vuitton — милые рождественские «сувениры» для племянниц. Красиво в 2011-м поступила Анджелина Джоли, подарив Брэду Питту… водопад в Калифорнии. Но всех обошел Майк Тайсон, купивший для супруги ванну из 24-каратного золота за $2,2 млн. Позже, когда брак распался, он продал ее с аукциона. Ушла ванна чуть больше чем за половину суммы — за $1,2 млн.